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Граждане Узбекистана пострадали в ДТП под Нижним Новгородом

13:41
  • суббота
  • 13 января 2024

Столкнулись автобус и грузовик

Крупное ДТП с серьёзными последствиями в Нижегородской области. Минувшим вечером на объездной дороге города Кстово столкнулись автобус и грузовик. Через мгновение в них влетел легковой автомобиль.
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В результате водитель большегруза погиб на месте. Ещё 11 человек - граждане Узбекистана, находившиеся в автобусе, госпитализированы с травмами различной тяжести. Некоторых пострадавших спасателям пришлось доставать из искореженного кузова с помощью специнструментов.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за действий водителя автобуса, который выехал на встречную полосу и не справился с управлением. К расследованию обстоятельств ДТП подключилась прокуратура, сообщает "ТВ Центр".

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