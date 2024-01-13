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Московский Губернский театр отметил 10-летие

12:30
  • суббота
  • 13 января 2024

Гостей ждали сюрпризы

Неформальные встречи с артистами, экскурсии и мастер-классы от педагогов. В честь своего десятилетия Московский Губернский театр подготовил для гостей много сюрпризов.

Московский губернский театр открыл новый сезон
Что Московский Губернский театр приготовил к новому сезону

Посетители смогли попасть за кулисы, побывать в гримёрных, костюмерной и узнать о мастерстве изготовления реквизита и декораций. В фойе их ждали интерактивные фотозоны и арт-локации. На празднование юбилея также пригласили известных деятелей культуры, режиссёров и актёров.

В присутствии друзей и коллег отличившимся сотрудникам вручили премии и награды. А завершил торжество красочный перформанс, посвящённый театру, сообщает "ТВ Центр".

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