Новый удар по Йемену вызвал бурю протестов в Иране

Тысячи людей вышли на улицы

Очередной ракетный удар по Йемену вызвал массовые протесты в Вашингтоне и Тегеране. Митингующие требуют прекратить налёты и остановить расползание конфликта по всему региону.

Действия западной коалиции в Йемене - это грубейшее нарушение устава ООН. Так заявил постпред России при организации Василий Небензя. Он отметил, что Вашингтон и его союзники несут ответственность за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, но не собираются останавливаться. Россия призвала международное сообщество осудить действия США и союзников, действующих без мандата ООН.

Гипертрофированные геополитические амбиции Вашингтона, желание взять под абсолютный контроль морские коридоры в Красном море дали обратный, негативный экономический эффект. Американские и европейские автоконцерны не могут получить запчасти к своим машинам. Стоимость перевозок через Суэцкий канал выросла на 300%, а нефть подорожала на 3%.

Этой ночью корабельная группировка США в Красном море нанесла ещё один ракетный удар по Сане. Как сообщает Пентагон, "Томагавки" были выпущены с борта эсминца "Карней", а целью стала радарная установка хуситов.

Впрочем, за два дня атак американцы не смогли хоть как-то повлиять на боеготовность шиитских боевых подразделений. Руководство "Ансар Алла" заявило, что ущерб её инфраструктуре минимальный. И словно в насмешку над Вашингтоном, этой же ночью, хуситы обстреляли ещё одно судно в Аденском заливе. Огонь был демонстративным. Ракеты упали в полукилометре от корабля и вреда ему не причинили.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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