Собянин: 110 московских школьников выиграли во всероссийских конкурсах "Движения первых"

Москвичи показали лучшие результаты

110 московских школьников и студентов колледжей в прошлом году стали победителями всероссийских конкурсов "Движения первых". Об этом рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ребята приняли участие и показали лучшие результаты в таких соревнованиях, как проект "МедиаПритяжение", конкурс "Большая перемена", а также фестиваль "Российская школьная весна" и турнир, сочетающий спорт и цифровые технологии - "Игры первых".

Также в число победителей "Движения первых" вошли семь педагогов Москвы. Они показали лучшие результаты в конкурсах "Лига вожатых" и "Лидер XXI века".

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