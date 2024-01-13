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Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение президента участвовать в выборах

17:00
  • суббота
  • 13 января 2024

Голосование пройдёт в марте этого года

Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года. Об этом он заявил журналистам в Москве, сообщает  АГН "Москва".

Я поддерживаю Владимира Владимировича и считаю, что это многолетний лидер России, и в принципе он подтверждает это всё своими действиями, уверенными действиями, всё во благо России.

В Москве идёт сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Точки сбора подписей открыты в торговых центрах до конца этого месяца. Кроме того, в центре Москвы - в Гостином дворе работает предвыборный штаб Владимира Путина.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Инаугурация избранного главы государства пройдёт 7 мая. Владимир Путин принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

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