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Москвичей пригласили на семейный праздник "Звёздный каток"

15:38
  • суббота
  • 13 января 2024

Он проходит на Ходынском поле

Яркий семейный праздник с интересными конкурсами, чаепитием, полевой кухней, увлекательной концертной и спортивной программой. В Москве, несмотря на двадцатиградусные морозы, сотни человек приняли участие в благотворительном мероприятии "Звёздный каток" в парке Ходынское поле.

Одним из организаторов выступило общественное движение "Совет отцов". Оно объединяет активных глав семей, которые выступают за воспитание подрастающего поколения в духе традиционных ценностей и патриотизма, сообщает "ТВ Центр".

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Семейный праздник "Звёздный каток"
Семейный праздник "Звёздный каток"
Семейный праздник "Звёздный каток"
Семейный праздник "Звёздный каток"
Семейный праздник "Звёздный каток"
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