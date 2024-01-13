В Москве проходит форум в поддержку спецоперации

Открыта выставка новейших разработок
Современные и самые востребованные разработки - в помощь нашим военным. В Москве сегодня открылся форум по содействию СВО “Плечом к плечу”.
Это совместный проект ЛДПР, одноимённого благотворительного фонда и общественного движения "Рокот-Центр 33". Участвуют более двух тысяч человек, в том числе лидер Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы, а также производители российских беспилотников, амуниции и военного снаряжения.
Организована большая выставка новейших разработок. Одна из ключевых целей - определить приоритеты и направления работы для помощи участникам СВО, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"