В Москве проходит форум в поддержку спецоперации

Открыта выставка новейших разработок

Современные и самые востребованные разработки - в помощь нашим военным. В Москве сегодня открылся форум по содействию СВО “Плечом к плечу”.

Это совместный проект ЛДПР, одноимённого благотворительного фонда и общественного движения "Рокот-Центр 33". Участвуют более двух тысяч человек, в том числе лидер Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы, а также производители российских беспилотников, амуниции и военного снаряжения.

Организована большая выставка новейших разработок. Одна из ключевых целей - определить приоритеты и направления работы для помощи участникам СВО, сообщает "ТВ Центр".

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