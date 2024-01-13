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Россия ударила "Кинжалами" по военным объектам на Украине

15:02
  • суббота
  • 13 января 2024

Все цели поражены

Утром 13 января Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам украинских неонацистов. Были задействованы гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал". Как сообщили в Минобороны, поражены заводы, которые производили снаряды и беспилотники.

А в зоне спецоперации российские войска продолжают вытеснять боевиков от линии соприкосновения. На артёмовском направлении расчёты гвардейского Костромского полка бьют по врагу из гаубиц “Мста-Б”. Под Херсоном технику противника выжигают экипажи реактивных систем “Град”.

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