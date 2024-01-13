Россия ударила "Кинжалами" по военным объектам на Украине

Все цели поражены

Утром 13 января Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам украинских неонацистов. Были задействованы гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал". Как сообщили в Минобороны, поражены заводы, которые производили снаряды и беспилотники.

А в зоне спецоперации российские войска продолжают вытеснять боевиков от линии соприкосновения. На артёмовском направлении расчёты гвардейского Костромского полка бьют по врагу из гаубиц “Мста-Б”. Под Херсоном технику противника выжигают экипажи реактивных систем “Град”.

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