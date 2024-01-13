Им вернули первоначальный вид

На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что одно из главных украшений станции - фриз с изображением различных родов войск. Его изготовили во время строительства станции, оно проходило в годы Великой Отечественной войны.

Фриз сделан из сложного для реставрации материала – гипса. Тем не менее, специалистам удалось вернуть ему первоначальный цвет. При этом элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны затонировали под бронзу.

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