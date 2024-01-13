ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

17:36
  • суббота
  • 13 января 2024

Им вернули первоначальный вид

На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что одно из главных украшений станции - фриз с изображением различных родов войск. Его изготовили во время строительства станции, оно проходило в годы Великой Отечественной войны.

Фриз сделан из сложного для реставрации материала – гипса. Тем не менее, специалистам удалось вернуть ему первоначальный цвет. При этом элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны затонировали под бронзу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Станция метро "Новокузнецкая"
Станция метро "Новокузнецкая"
Станция метро "Новокузнецкая"
Станция метро "Новокузнецкая"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.