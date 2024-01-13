Ущерб от пожара на складе Wildberries оценили в 10 миллиардов рублей

Сгорели все товары

Страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries в 10 миллиардов рублей. Примерно столько же потерял Ozon после пожара на складе в Подмосковье летом 2022 года, пишет РИА Новости.

Пожар на складе Wildberries в Петербурге начался утром 13 января. К полудню пожарным удалось локализовать его на площади 70 тысяч квадратных метров.

Дым от пожара было видно за несколько километров. Очевидцы делятся в соцсетях видео, снятым с борта пролетающих самолётов: столб дыма был виден даже с большой высоты.

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