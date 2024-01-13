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Собянин поздравил журналистов с Днём российской печати

16:29
  • суббота
  • 13 января 2024

Мэр пожелал им успехов в работе

Сергей Собянин поздравил работников СМИ и ветеранов столичной журналистики с Днём российской печати. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мос.ру.

Москва по праву является центром отечественного медиапространства. В столице сосредоточены редакции ведущих печатных и электронных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий. А ещё Москва – мощный генератор важных событий. Несмотря на трудности, наш мегаполис движется вперёд: строит, открывает, обновляет, запускает, улучшает. И это само по себе является достойным инфоповодом.

Мэр поблагодарил журналистов за большое внимание к делам и заботам столицы и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

День российской печати учреждён в 1992 году в память о начале издания первой отечественной печатной газеты "Ведомости". Она была основана в 1703 году указом Петра Первого. Император рассматривал газету как важное средство борьбы за проведение реформ и утверждения могущества Российской империи.

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