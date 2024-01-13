Собянин рассказал, как в столице развивают сеть культурных центров

Их насчитывается более 900

Во время новогодних каникул в городских культурных центрах прошло около 400 различных мероприятий. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что столичные культурные центры уникальны. В них можно провести свободное время и получить полезные знания.

В Москве насчитывается более 900 культурных центов. Они расположены практически в шаговой доступности.

В прошлом году в культурных центрах прошли, в частности, фестивали "ЮгАрт" и "Театральный Москвич".

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