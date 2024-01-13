Собянин рассказал, как в столице развивают сеть культурных центров

Их насчитывается более 900
Во время новогодних каникул в городских культурных центрах прошло около 400 различных мероприятий. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что столичные культурные центры уникальны. В них можно провести свободное время и получить полезные знания.
В Москве насчитывается более 900 культурных центов. Они расположены практически в шаговой доступности.
В прошлом году в культурных центрах прошли, в частности, фестивали "ЮгАрт" и "Театральный Москвич".
Читайте также: