В качестве пушечного мяса

Украинских депутатов могут мобилизовать в армию и отправить на фронт. Народный депутат Марьяна Безуглая озвучила список изменений, которые планируется внести в обсуждаемый сейчас в Верховной раде законопроект о мобилизации. Один из пунктов – отмена отсрочки от призыва действующим депутатам.

Новый законопроект о мобилизации на Украине снижает призывной возраст с 27 до 25 лет, разрешает призыв людей с инвалидностью третьей группы и запрещает сбежавшим в другие страны украинцам получать некоторые консульские услуги без военно-учётных документов, пишет "Коммерсант".

О том, что в украинской армии большие потери, не раз писала западная пресса. В городах идёт настоящая охота на мужчин призывного возраста: сотрудники военкоматов хватают потенциальных призывников в торговых центрах, на автобусных остановках, в других общественных местах. На въездах в Киев установлены военные блок-посты, на которых водителям раздают повестки.

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