Нанесён новый удар по йеменским хуситам

Поражён военный объект на берегу Красного моря

Военная база хуситов в йеменской Ходейде на берегу Красного моря подверглась воздушной атаке. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Ракетный удар был нанесён по военному объекту в районе Аль-Катиб, откуда ранее хуситы запустили ракету в направлении Красного моря и чуть не попали в нефтяной танкер, шедший под флагом Панамы.

Ранее ночью 13 января США и союзники нанесли удар по Йемену. Целью стал один из районов столицы страны Саны. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал нападение на Йемен грубейшим нарушением Устава международной организации.

На этой неделе США и союзники уже наносили удары по базам и складам с оружием йеменских хуситов в ответ на нападения и обстрелы гражданских и военных судов в Красном море.

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