ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нанесён новый удар по йеменским хуситам

19:39
  • суббота
  • 13 января 2024

Поражён военный объект на берегу Красного моря

Военная база хуситов в йеменской Ходейде на берегу Красного моря подверглась воздушной атаке. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Новый удар по Йемену вызвал бурю протестов в Иране

Ракетный удар был нанесён по военному объекту в районе Аль-Катиб, откуда ранее хуситы запустили ракету в направлении Красного моря и чуть не попали в нефтяной танкер, шедший под флагом Панамы.

Ранее ночью 13 января США и союзники нанесли удар по Йемену. Целью стал один из районов столицы страны Саны. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал нападение на Йемен грубейшим нарушением Устава международной организации.

На этой неделе США и союзники уже наносили удары по базам и складам с оружием йеменских хуситов в ответ на нападения и обстрелы гражданских и военных судов в Красном море.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Палубная авиация ВМС США
Палубная авиация ВМС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.