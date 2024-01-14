Стало известно о подвиге рядового Коровина в зоне СВО

Он уничтожил беспилотники противника

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО.

Рядовой Александр Коровин обнаружил два вражеских беспилотника, летящих в направлении российских позиций и, применив противодроновое ружьё, посадил "птички" неприятеля. Во время досмотра были найдены установленные на них взрывные устройства, которые Александр и обезвредил.

Рядовой Дмитрий Марченко сорвал атаку дронов националистов на наше подразделение, проводившее переправу через реку. Благодаря умению вести стрельбу по быстролетящим целям, Дмитрий сохранил жизнь своим товарищам, уничтожив три беспилотника со взрывными устройствами, сообщает "ТВ Центр".

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