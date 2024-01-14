ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о подвиге рядового Коровина в зоне СВО

11:20
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Он уничтожил беспилотники противника

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО.

В Минобороны рассказали о подвиге сержанта Кассихина
Захватил позиции противника: подвиг сержанта Сидорова

Рядовой Александр Коровин обнаружил два вражеских беспилотника, летящих в направлении российских позиций и, применив противодроновое ружьё, посадил "птички" неприятеля.  Во время досмотра были найдены установленные на них взрывные устройства, которые Александр и обезвредил.

Рядовой Дмитрий Марченко сорвал атаку дронов националистов на наше подразделение, проводившее переправу через реку. Благодаря умению вести стрельбу по быстролетящим целям, Дмитрий сохранил жизнь своим товарищам, уничтожив три беспилотника со взрывными устройствами, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Антидроновое ружье
Антидроновое ружье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.