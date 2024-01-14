Выборы на Тайване выиграл сторонник независимости острова

Пекин уже выразил протест

Сын шахтёра, сторонник ЛГБТ, врач и борец за независимость - это новый глава Тайваня, победивший на выборах 13 января. 64-летний Лай Циндэ - представитель правящей Демократической прогрессивной партии, которая остаётся у власти уже третий срок подряд, хотя теперь и потеряла парламентское большинство сообщает "ТВ Центр".

По мнению западных СМИ, Циндэ попытается сохранить стасус-кво с Пекином, но при этом будет налаживать более тесные связи с США.

Президент Джо Байден, комментируя прошедшие выборы, заявил: "Мы не поддерживаем независимость Тайваня". Тем не менее, Вашингтон намерен в перспективе направить на остров делегацию Конгресса.

Пекин уже выразил свой протест и лишний раз напомнил, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. Независимо от изменений на острове, в мире существует только один Китай, и Тайвань является его частью.

Позицию Пекина полностью поддерживает Москва. В российском МИДе считают, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – сугубо внутреннее дело КНР и призывают все внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность.

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