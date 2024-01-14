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За время операции Израиля против ХАМАС погибли 23 тысячи человек

11:40
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Израиль продолжает бомбить жилые кварталы сектора Газа

Израиль этой ночью нанёс новые удары в секторе Газа. ЦАХАЛ атаковал жилые дома в центре и на юге анклава. Есть жертвы и раненые, их число уточняется. С начала операции в Палестине уже погибли более 23 тысяч человек.

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В ответ на действия Израиля по всему миру прокатились митинги. В центре Вашингтона демонстранты призвали США отказаться от помощи еврейскому государству, нападали на полицейских и попытались снести ограждение у Белого дома.

А в самом Израиле началась 24-часовая акция с требованием освободить заложников. Самая массовая демонстрация прошла в Тель-Авиве - на площади рядом с со штабом Минобороны собрались порядка 120-ти тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

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