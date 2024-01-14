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В Давосе обсудят "болезнь Х", которая придёт на смену коронавирусу

11:00
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Новая пандемия может унести десятки миллионов жизней

На экономическом форуме в Давосе обсудят болезнь, способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности. В обсуждении "болезни Х" примет участие гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщается на сайте форума.

Минобороны: США начали подготовку к новой пандемии
ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19

Дискуссия на эту тему пройдёт 17 января. Кроме руководителя ВОЗ, в ней примут участие глава Минздрава Бразилии и председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca.

Пандемия коронавируса началась в январе 2020 года в Китае. Лидерами по числу заболевших стали США и Индия. В мае 2023 года ВРЗ объявила об окончании пандемии. 

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