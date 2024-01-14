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Украина терпит убытки из-за протестов фермеров на западных границах

12:05
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Проблемы начались и на румынской границе

На западных границах Украины растёт напряжённость. Причина - недовольство фермеров и перевозчиков из соседних стран преференциями для Киева. Из-за них местные аграрии и водители грузовиков оказались на грани разорения. Чтобы отстоять свои права и привлечь внимание властей к проблеме, люди готовы идти на отчаянные шаги.
Польские фермеры вновь перекрыли границу с Украиной

Полиция не справляется с протестующими фермерами в Румынии, которые этой ночью заблокировали движение через пункт пропуска. Вслед за польскими аграриями, которые несколько месяцев сами держали оборону от дешёвого украинского зерна, к акции подключаются и другие соседи Украины. Европейские фермеры призвали Брюссель ограничить импорт украинских продуктов. 

Впрочем, в привыкшем к всеобщему обожанию, Киеве продолжают огрызаться на подобные выходки. Ведь, от этого страдает итак разрушенная экономика. Вот и приходится, действительно, экономить. Потоки нечистот растекаются по улицам украинской столицы. Прорыв канализации для Киева становится привычным делом, как и погоня военкомов. Сотрудники в военной форме прочесывают все любимые места мужского досуга.

Сам Владимир Зеленский - заядлый уклонист.  Оказалось, что верховный главнокомандующий Украины избегал военной службы. Два года по его адресу в Кривом Роге приходили повестки, но Зеленский ни разу не явился в военкомат. При этом главарь киевского режима готов мобилизовать полмиллиона человек после ошеломляющих потерь Украины.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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