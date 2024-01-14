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К протестам в Германии присоединяются дальнобойщики и железнодорожники

12:15
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Экономика страны - в опасности

Новая акция протеста в Германии. Этой ночью немецкие фермеры вновь вышли на улицы с антиправительственными лозунгами. Волнения не стихают уже неделю.
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На фоне санкций против Москвы и экономического кризиса правительство страны решило сэкономить и объявило о сокращении субсидий на дизельное топливо и отмене налоговых льгот на сельхозтехнику. Это вызвало возмущение аграриев.

К забастовке примкнули железнодорожники, дальнобойщики и представители других профессий. По данным опросов, большинство немцев поддерживают аграриев. При этом 75% населения не довольны работой кабмина - это рекордно низкий показатель.

Завтра с демонстрантами встретится министр финансов. Если договориться не удастся, протесты могут принять более радикальную форму. Баварские фермеры уже пообещали блокировать логистические центры и супермаркеты, сообщает "ТВ Центр".

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Протесты фермеров в Германии
Протесты фермеров в Германии
Протесты фермеров в Германии
Протесты фермеров в Германии
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