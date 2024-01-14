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Рига угрожают россиянам депортацией из-за незнания латышского языка

13:01
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Выдворят из страны в основном пенсионеров

Число россиян, которым грозит депортация из Латвии, может увеличиться до двух тысяч. Об этом сообщили в МВД прибалтийской республики. Данная цифра почти в два раза больше той, что официальная Рига называла ранее.
Из Латвии могут депортировать еще более тысячи россиян

Речь идёт, в первую очередь, о тех наших соотечественниках, которые не смогли сдать экзамен по латышскому языку. И большая часть из них - это пожилые люди.

Накануне из страны был депортирован 82-летний Борис Катков. Пенсионера, который прожил в Латвии 57 лет, и где у него остались жена, дети и внуки, власти посчитали угрозой национальной безопасности.

На бесчеловечную русофобскую выходку Риги отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот шаг провокацией, нацеленной на запугивание русскоговорящих жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений, сообщает "ТВ Центр".

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