Огромные крысы заполонили улицы европейских столиц

Они даже проникают в дома

После нашествия клопов на европейские страны обрушилась новая напасть. Города заполонили полчища гигантских крыс. В Париже закрывают детские площадки и отменяют школьные праздники. В специальное мобильное приложение поступают тысячи сообщений о грызунах. Жители вынуждены организовывать патрули, чтобы их отлавливать.

Не лучше ситуация в британской столице. Причина – холодная погода и плохая работа коммунальных служб. За длинные рождественские праздники мусора скопилось столько, что переполненные баки в буквальном смысле превратились для грызунов в шведский стол. Проблем добавляют и городские лисы, которые научились открывать контейнеры для пищевых отходов и разбрасывать содержимое по всему тротуару.

Такая нездоровая диета сделала свое дело. Крысы разрослись до размеров бобров. Самые крупные, по словам специалистов, могут достигать в длину одного метра вместе с хвостом. Причём, прожорливые мутанты оказались абсолютно невосприимчивы к стандартным ядам. Только за последние годы, по наблюдениям специалистов, число крыс в британских городах увеличилось на четверть. По приблизительным оценкам их насчитывают уже 250 миллионов.

От нашествия грызунов страдают и жители Франции. Власти Марселя были вынуждены объявить 30-дневную операцию по борьбе с вредителями, которые то и дело перегрызают кабели и оставляют неприятные сюрпризы на обеденных столах. Не так давно Франция вела войну с другими захватчиками – клопами. В преддверии Олимпийских игр мэрия Парижа разработала целый план борьбы с вредителями.

От нашествия грызунов страдают не только в Старом Свете. Жители Нью-Йорка, жалуется глава города, массово покидают мегаполис. Только за последний год уехало почти 102 тысячи человек. Бегут американцы не только в поисках более дешевой недвижимости, но и спасаясь от тех же крыс. Которые, очевидно не прочь занять опустевшие особняки на Манхэттене.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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