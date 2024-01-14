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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе Wildberries

12:44
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Сгорели все товары

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе на юге Санкт-Петербурга. Накануне утром загорелся склад компании Wildberries.

Ущерб от пожара на складе Wildberries оценили в 10 миллиардов рублей
В Петербурге загорелся склад компании Wildberries

Огонь охватил около 70-ти тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Густой чёрным дым был виден из всех районов Петербурга.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в цеху упаковки, и за считанные минуты перекинулось на соседние отделы. С огнём боролись около пятисот спасателей.

Им удалось оперативно локализовать очаги, и сейчас площадь возгорания не превышает четырёх тысяч квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, сотрудников склада эвакуировали, сообщает "ТВ Центр".

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Пожар на склада Wildberries в Санкт-Петербурге
Пожар на склада Wildberries в Санкт-Петербурге
Пожар на склада Wildberries в Санкт-Петербурге
Пожар на склада Wildberries в Санкт-Петербурге
Пожар на склада Wildberries в Санкт-Петербурге
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