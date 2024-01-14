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Москвичам пообещали потепление после аномальных морозов

13:12
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Температура поднимется до нуля

Аномальные морозы добрались до юга России. Мощные снегопады, холода и сильный порывистый ветер - в Краснодарском крае и на Ставрополье.

В Москве арктическое вторжение скоро сменится потеплением. Пока же в столице действует жёлтый уровень опасности из-за гололёда.

А жители Сахалина, не успев устранить последствия непогоды, уже готовятся встретить новый циклон. Метель обрушится на юг острова уже ночью.

Анастасия Мартынова – о сюрпризах погоды (смотрите видео).

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