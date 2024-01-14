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В Москве завершили строительство нового дублёра Боровского шоссе

13:26
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Детали сообщил Сергей Собянин

В Москве завершили строительство нового дублёра Боровского шоссе. Об этом рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Двухполосная дорога длиной свыше полутора километров соединила район Ново-Переделкино на западе столицы с Внуковским поселением. Трасса проходит от уже введённого в прошлом году участка магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе"   примыкает к автодороге "город Московский - деревня Рассказовка".

Запуск дублёра не только позволит разгрузить Боровское шоссе, но и улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро, отметил мэр.

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