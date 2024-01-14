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Москвичей пригласили на финал фестиваля бардовской песни

12:33
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Он прошёл в Гостином дворе

Барды со всей страны собрались накануне в московском Гостином дворе. В столице прошёл финал фестиваля авторской песни "Покровский собор", сообщает "ТВ Центр".

Приветствие участникам конкурса направил Владимир Путин. Президент отметил, что авторская песня в России всегда была созвучна времени и пользовалась особой любовью слушателей разных поколений.

На сцене выступили победители предварительных двух туров. Восьмёрку финалистов выбрали из более чем тысячи участников, приславших свои заявки. Они поступили не только из России, но также из Абхазии, Белоруссии, Германии, Сербии, Эстонии.

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