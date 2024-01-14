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Умер поэт Лев Рубинштейн

10:51
  • воскресенье
  • 14 января 2024

8 января его сбила машина

Поэт Лев Рубинштейн умер в Москве. Врачи института Склифосовского несколько дней боролись за его жизнь после того, как его сбила машина на пешеходном переходе.
Появилось видео ДТП с участием поэта Льва Рубинштейна

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", - написала дочь поэта.

Льва Рубинштейна сбила машина 8 января в Москве на улице Образцова. Его доставили в НИИ имени Склифосовского с переломами, отёком мозга и повреждениями внутренних органов. Несколько дней поэт находился в состоянии медикаментозной комы.

Против 63-летнего водителя, который сбил Рубинштейна, возбудили уголовное дело. Идёт следствие. 

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