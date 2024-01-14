Собянин рассказал о преимуществах карты "Тройка"

Картой можно расплатиться в зоопарке и Пушкинском музее

Более 50 миллионов карт "Тройка" выпущено с 2013 года. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал о преимуществах "Тройки". Сегодня карта представляет собой многофункционального помощника. Она подбирает выгодный тариф для оплаты поездки по городу, проанализировав около трёх с половиной тысяч возможных вариантов.

Ещё "Тройку" можно привязать в веб-приложении сервиса "Велобайк" и пользоваться её при аренде велосипедов. Также на "Тройку" можно записать абонемент на парковки со шлагбаумом и даже заезжать по ней на перехватывающие парковки у конечных станций метро.

"Тройку" принимают для оплаты прохода в зоопарке, Пушкинском музее, в парке "Зарядье" и на канатной дороге на Воробьёвых горах.

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