Генеральный продюсер "Матч ТВ" поддержал решение президента участвовать в выборах

Голосование пройдёт в марте

Генпродюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина выдвинуться на выборы президента. Об этом он сообщил журналистам в Москве, пишет АГН "Москва".

Безусловно, я поддерживаю действующего президента Владимира Владимировича Путина. Несмотря на все сложности и экономические санкции, мы видим экономический рост страны, программу импортозамещения, которая работает. И самое главное, что сейчас, как бы пафосно это ни звучало, Россия – действительно страна возможностей.

В столице продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Кроме того, в самом центре Москвы - в Гостином дворе работает предвыборный штаб главы государства.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Впервые голосование будет идти три дня. Инаугурация избранного главы государства намечена на 7 мая.

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