Синоптики назвали причины аномальной зимы в Москве

Сильные морозы и резкие оттепели - реальности этой зимы

Выходные в Центральной России выдались очень морозными - в ночь на субботу температура опускалась до минус 32 градусов. И это при том, что ещё в четверг в столице было около ноля.

Атмосферные качели продолжаются в Москве с декабря - мегаполис бросает то в жар, то в лютый холод, что на фоне разговоров о глобальном потеплении выглядит, по меньшей мере, не логично.

Так что же происходит с погодой? И чего ждать от небесной канцелярии дальше? Наталья Бабкина разбиралась (смотрите видео).

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