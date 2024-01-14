Собянин: Московские учебные заведения оснащают роботами

Они появились в ведущих вузах столицы

Московские учебные заведения оснащают роботами, разработанными в столице. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В МГТУ имени Баумана есть робот для хирургических операций, в Московском приборостроительном техникуме - робот широкого спектра применения. Скоро в РЭУ имени Плеханова появится робот-сварщик.

Мэр отметил, что с помощью роботов студенты московских вузов научатся работать с оборудованием, автоматизирующим производственные процессы, а в дальнейшем перейдут к собственным разработкам роботов.

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