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Собянин: Московские учебные заведения оснащают роботами

17:45
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Они появились в ведущих вузах столицы

Московские учебные заведения оснащают роботами, разработанными в столице. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В МГТУ имени Баумана есть робот для хирургических операций, в Московском приборостроительном техникуме -  робот широкого спектра применения. Скоро в РЭУ имени Плеханова появится робот-сварщик.

Мэр отметил, что с помощью роботов студенты московских вузов научатся работать с оборудованием, автоматизирующим производственные процессы, а в дальнейшем перейдут к собственным разработкам роботов.

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