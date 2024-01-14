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Ликвидировано открытое горение на складе Wildberries

15:07
  • воскресенье
  • 14 января 2024

Продолжается проливка конструкций

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Пожарные приступили к разбору конструкций и продолжают проливку, сообщает Telegram-канал МЧС России.

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Пожар на складе маркетплейса начался утром 13 января. В момент возгорания в здании находились более тысячи работников, их всех оперативно эвакуировали.

Дым от пожара был виден за несколько километров и даже с воздуха. Очевидцы публиковали видео, снятое с борта самолёта.

Огонь быстро распространился на всю площадь склада – около 70 тысяч квадратных метров. Пламя уничтожило все товары. Во время пожара обрушилась крыша склада и его стены.

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