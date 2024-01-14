Роспотребнадзор отреагировал на новость из Давоса о "болезни Х"

Россия готова к любому развитию событий

Россия готова к противодействию "болезни Х". Об этом заявили в Роспотребнадзоре, комментируя информацию об обсуждении на экономическом форуме в Давосе некоего заболевания, которое может унести в 20 раз больше жизней, чем ковид.

В российском ведомстве подчеркнули, что патоген, называемый "болезнью X", ещё недостаточно изучен, сообщает ТАСС. Кроме того, подобные заявления могут иметь не научные, а экономические мотивы, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее на сайте экономического форума в Давосе появилась информация о том, что 17 января на полях встречи обсудят болезнь, способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности.

В обсуждении "болезни Х" примет участие гендиректор Всемирной организации здравоохранения, глава Минздрава Бразилии и председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca.

Пандемия коронавируса началась в январе 2020 года в Китае. Лидерами по числу заболевших стали США и Индия. В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии.

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