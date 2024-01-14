У Киева возникли проблемы с F-16, которых ещё нет

Об этом заявляют военные

Самолётов ещё нет, а в Киеве заговорили о первых проблемах. В ВСУ назвали сложным содержание американских истребителей F-16. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Мы должны перейти в перспективе на полностью западную технику. Это касается истребительной авиации, вертолётов. Мы ещё хотим брать западный F-16 и так далее. Это будет очень сложно - содержать и эксплуатировать разные типы авиационной техники", - сказал он.

Запад давно обещает передать Украине истребители F-16 Fighting Falcon. В частности, летом 2023 года нидерландские власти пообещали Киеву 42 самолёта, а Дания - 19. 6 января 2024 года стало известно, что поставка принадлежащих Дании F-16 перенесена, как минимум, до апреля, сообщает РБК.

В России заявляли, что любое поставляемое Западом оружие, в том числе и самолёты, являются законными целями для Вооружённых сил. Известно, что с момента начала поставок на Украину танков Leopard несколько десятков машин уже уничтожены на линии соприкосновения.

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