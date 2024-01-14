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Собянин рассказал о льготной аренде для инвесторов в Москве

19:42
  • воскресенье
  • 14 января 2024

В столице реализуется программа "1 рубль за квадратный метр в год"

В 2023 году инвесторы арендовали в Москве девять объектов недвижимости по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Среди объектов есть дом скульптора Андреева, деревянный дом купца Виноградова и городская усадьба Шубиных.

Популярная у инвесторов льготная программа помогает реставрировать и сохранять для потомков объекты культурного наследия. В итоге все остаются в выигрыше: город преображается, а арендаторы пользуются столичной недвижимостью по символической цене, отметил мэр.

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