В Исландии из-за извержения вулкана эвакуировали город Гриндавик

В регионе введён режим ЧС
В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, которому предшествовала серия небольших землетрясений, сообщает "ТВ Центр".
В регионе ввели режим чрезвычайного положения. Для выяснения точного места выхода магмы и оценки уровня опасности власти отправили вертолёт экстренных служб. Сообщается, что после подземных толчков у подножия горы образовалась большая трещина, которая продолжает разрастаться.
Вулканическая лава течёт уже в 500 метрах от жилых районов города Гриндавик. По данным специалистов, непосредственно под ним может находиться большое скопление магмы. Информация о пострадавших не поступала. Всех местных жителей эвакуировали ещё прошлой ночью. Большинство зданий обесточили во избежание возгораний.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"