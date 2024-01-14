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В Исландии из-за извержения вулкана эвакуировали город Гриндавик

19:15
  • воскресенье
  • 14 января 2024

В регионе введён режим ЧС

В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, которому предшествовала серия небольших землетрясений, сообщает "ТВ Центр".

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В регионе ввели режим чрезвычайного положения. Для выяснения точного места выхода магмы и оценки уровня опасности власти отправили вертолёт экстренных служб. Сообщается, что после подземных толчков у подножия горы образовалась большая трещина, которая продолжает разрастаться.

Вулканическая лава течёт уже в 500 метрах от жилых районов города Гриндавик. По данным специалистов, непосредственно под ним может находиться большое скопление магмы. Информация о пострадавших не поступала. Всех местных жителей эвакуировали ещё прошлой ночью. Большинство зданий обесточили во избежание возгораний.

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Извержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии
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