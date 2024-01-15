ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира откроется в 2025 году

08:11
  • понедельник
  • 15 января 2024

В здании будет шесть надземных и два подземных этажа

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в 2025 году планируется открыть новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира.

Как уточнил глава города, в здании будет шесть надземных и два подземных этажа, что увеличит мощность детской больницы, причем значительно.

"На сегодняшний день возведен монолитный каркас здания и стены. Идет устройство сетей энергоснабжения, монтаж вентиляции, фасада, кровли, стен и перегородок, проводятся отделочные работы", - указал мэр.

По словам Собянина, в здании запланировано создание девяти операционных общехирургического профиля, а также гибридной операционной и четырех малых операционных. Кроме того, в корпусе разместят комнаты для игр и отдыха, а в палатах будут отдельные удобные кровати для мам, душ и телевизор.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира
Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.