Собянин: Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира откроется в 2025 году

В здании будет шесть надземных и два подземных этажа

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в 2025 году планируется открыть новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира.

Как уточнил глава города, в здании будет шесть надземных и два подземных этажа, что увеличит мощность детской больницы, причем значительно.

"На сегодняшний день возведен монолитный каркас здания и стены. Идет устройство сетей энергоснабжения, монтаж вентиляции, фасада, кровли, стен и перегородок, проводятся отделочные работы", - указал мэр.

По словам Собянина, в здании запланировано создание девяти операционных общехирургического профиля, а также гибридной операционной и четырех малых операционных. Кроме того, в корпусе разместят комнаты для игр и отдыха, а в палатах будут отдельные удобные кровати для мам, душ и телевизор.

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