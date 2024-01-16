Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Нептун получает поддержку от Солнца

Овны

Отличный день для творческих начинаний, работы с интуицией, изучения эзотерики. Прислушайтесь к себе: насколько вас устраивает жизнь, что хотелось бы изменить?

Тельцы

Хотя сегодня и не выходной, звезды предлагают насладиться хорошей компанией. Сходите с кем-нибудь в кино, в кафе или погуляйте по городу - общение вас окрылит.

Близнецы

Если вы работаете в сфере красоты или искусства, сегодня удача в делах ждет вас. Всем остальным стоит добавить хотя бы капельку креатива в свою трудовую деятельность.

Раки

Сегодня у вас отличные возможности для учебы и самосовершенствования. Займитесь изучением того, что вас давно интересует, и вы удивитесь, как легко пойдет процесс.

Львы

Один из лучших дней месяца для понимания самих себя, своих потребностей, границ, возможностей. Будьте честны с собой, и вы поймете причины всех своих проблем.

Девы

Вас ожидают романтические события. Не стесняйтесь выразить свои чувства к любимому человеку или помечтайте о том, какие отношения вы бы хотели иметь в идеале.

Весы

Подумайте, как украсить свое рабочее место, купите приятные мелочи: новую канцелярию, блокноты. Ведь вам очень важна атмосфера, в которой вы работаете и живете.

Скорпионы

Вы можете создать что-то новое и уникальное, используя свои навыки и воображение. Не бойтесь экспериментировать, в том числе с одеждой, своим внешним видом.

Стрельцы

Вам могут прийти в голову отличные идеи, касающиеся обустройства дома. Если планируете ремонт, сегодня хорошо продумывать варианты, цвета, фактуры материалов.

Козероги

Солнце в вашем знаке очаровано тонким ценителем искусства - Нептуном. Вам могут прийти блестящие креативные идеи на любую тему, прислушайтесь к ним.

Водолеи

Если вы хотите купить лотерею или принять участие в розыгрыше призов, сделайте это сегодня. А если ваша работа связана с творчеством, будете очень продуктивны.

Рыбы

Ваш Нептун сегодня получает поддержку от Солнца - пользуйтесь и вы благосклонностью светила. Займитесь йогой или другими практиками, стройте планы, мечтайте.

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