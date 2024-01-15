Российские регионы оказались во власти снегопадов

В Кемеровской области сильный ветер с порывами 30 метров в секунду сбивал людей с ног

На Сахалине - вторая с начала года сильная метель. Нижние этажи занесены снегом. Дороги безостановочно расчищают коммунальщики. Снежный циклон сопровождает сильный ветер, порывы достигают 25 метров в секунду.

В селе Троицкое, что рядом с мысом Анива, упала установленная на главной площади новогодняя ель. Все городские службы работают в усиленном режиме. Из-за нелетной погоды задержаны девять рейсов. Те самолеты, что были в небе, ушли на запасные аэродромы.

"Отменены шесть рейсов на прилет и шесть на вылет. Это региональные рейсы - Курилы, Камчатка", - уточнил Марк Сахно, начальник координационно-диспетчерского центра "Аэропорт Южно-Сахалинск".

Закрыто несколько участков автомобильных трасс - на дорогах нулевая видимость. К помощи автомобилистам подключилось МЧС. Два пассажирских автобуса ветром снесло в кювет. Водителей, которых метель застала врасплох, эвакуируют сотрудники полиции. Школьников перевели на дистант. Оранжевый уровень погодной опасности действует до вечера понедельника.

Задувает и на Байкале. А это уже Кузбасс. Там, помимо обильного снегопада, другая напасть. Сильнейший гололед. Автобусы высаживают пассажиров на полпути - не могут подняться в горку. А в Новокузнецке некоторые для передвижения по городу надели коньки.

Совсем не до смеха жителям Красноярского края. Из-за непогоды - там многочисленные аварии. На автодороге "Сибирь" столкнулись 12 автомобилей. Пострадавших нет.

В столичном регионе - стремительное потепление. После аномальных холодов погода вернулась к климатической норме. В ближайшие дни - снегопады и легкий минус.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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