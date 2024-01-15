Украину признали "государством-неудачником"

И больших денег неонацистскому режиму в ближайшие месяцы ждать неоткуда

Недовольные экономической политикой правительства Шольца фермеры начали собираться у Бранденбургских ворот с вечера воскресенья. Проезд по центральным улицам Берлина снова заблокирован сельхозтехникой. На границах Германии замечены сотни тракторов и грузовиков из соседних государств. Аграрии Польши, Чехии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии и Нидерландов решили поддержать своих немецких коллег. Ведь их власти также готовы отдать последнюю рубаху киевскому режиму, предварительно сняв ее со своих граждан. Кроме восьми миллиардов прямой военной помощи Киеву, в бюджет ФРГ на этот год заложено 6 миллиардов для находящихся в Германии украинских беженцев. А вот 480 миллионов на субсидии для собственных фермеров не нашлось.

"Американцы в конечном счете выходят из украинской истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь еще. А что мы делаем? Мы быстро подменяем США! Ура! С четырех миллиардов евро бюджет увеличился до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно? Это просто абсурд", - заявил Эдгар Науйок, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии".

Немецкая пресса открыто пишет: после Украины Германия - главная проигравшая сторона. Потери экономические и репутационные. Но Берлин, подливая масло в огонь конфликта, похоже, готов ввязаться в прямые столкновения с Москвой. Бундесвер якобы даже подготовил сценарий. Газета Bild опубликовала некоторые детали: "Бундесвер готовится к вооруженному конфликту против России. Это следует из секретного документа. Уже в феврале этого года может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. В июле, после успешного наступления на Украине, Москва начнет сначала скрытую, а затем и открытую атаку на Запад. В день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера. Полномасштабного конфликта стоит ожидать летом 2025 года".

Потенциальным местом столкновения немецкие журналисты называют Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Правда, фантазировать, чем завершится возможное сражение Россия-НАТО, не берутся. Гораздо проще предсказывать будущее Украины. Здесь все очевидно. Причем даже самим украинцам.

"На сегодняшний день Украина как государство, как государственный международный субъект называется fail state. То есть "государство-неудачник", государство, которое не в состоянии себя содержать, государство, которое банкрот, государство, которое в дефолте. Кто его довел до такого состояния? Зеленский и слуги народа. Украина без заимствованных денег функционировать не может", - отметил Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы.

Но больших денег неонацистскому режиму в ближайшие месяцы ждать особо неоткуда. Американцы поиздержались еще под занавес прошлого года. Европейские миллиарды блокирует Венгрия. И даже Австралия пожалела отдать Украине уже списанные вертолеты. Выпрашиваемые режимом машины начали утилизировать. Австралийское Минобороны считает их небезопасными в эксплуатации. В Киеве очень обиделись. Судьбы пилотов Зеленского волнуют мало. Переживает об упущенной возможности заявить, что поддержка не иссякает.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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