К северо-западу от Артемовска боевые задачи выполняют российские десантники

В зоне спецоперации по защите Донбасса массированные удары по врагу наносят подразделения "Южной" группировки войск. За сутки они уничтожили 12 блиндажей и свыше 300 боевиков.

На запорожском участке фронта действия пехоты прикрывают артиллеристы. Точными выстрелами из гаубиц "Мста-Б" они ударили по вражеским укреплениям, ликвидировав до 20 радикалов. С воздуха по врагам бьют экипажи Су-25, успешно поражая все цели. А к северо-западу от Артемовска боевые задачи выполняют российские десантники. С помощью ПТРК "Корнет" они уничтожили колонну бронетехники ВСУ с рекордного расстояния - больше семи тысяч метров.

Серьезные потери украинские националисты несут на Купянском участке фронта.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Запад": "В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили три контратаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригады, усиленной бронетехникой, в районе озера Лиман. Противник был вынужден отойти в юго-западной направлении. Потери противника на данном направлении составили до 130 военнослужащих, четыре танка Т-64, три самоходки, одна М-777".

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