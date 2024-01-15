Израильские ВВС совершили шесть авианалетов на юг Ливана за сутки

Продолжается и операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Правительство Ливана распорядилось принять меры в связи с возможным началом войны с Израилем. В состояние повышенной готовности приведены силовые ведомства и персонал больниц.

За минувшие сутки израильские ВВС совершили шесть авианалётов на юг Ливана и атаковали позиции шиитской партии "Хезболла".

Продолжается и операция ЦАХАЛ в секторе Газа. Города анклава подвергаются обстрелам. Пятеро палестинцев погибли в ходе военных рейдов на западном берегу реки Иордан - они проходят в Рамалле, Наблусе и Вифлееме. А в Красном мере очередной атаке со стороны йеменских хуситов подвергся эсминец ВМС США. Ракету сбил американский истребитель.

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