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Под Новгородом нашли советский истребитель времен ВОВ

12:04
  • понедельник
  • 15 января 2024

В кабине поисковики обнаружили останки погибшего летчика и сохранившиеся личные вещи

На 30-градусном морозе поисковики отогревают землю. И вот она удача - поднят первый фрагмент самолета МиГ-3. В карточке боевой машины теперь навечно будет отмечена эта дата - 13 января 2023-го. Номер самолета 3578. Пилот - Кузьменко Евгений Григорьевич, 1910 года рождения.

Поисковые работы в новгородском лесу начались осенью прошлого года.

"В этих местах мы искали самолет героя Советского Союза Кузнецова. Кузнецов был подбит здесь, над болотом Невий Мох. Искали Кузнецова, нашли старшего лейтенанта Кузьменко", - рассказал Андрей Титущенко, член поискового отряда "Сокол".

Уроженец города Азов Ростовской области Евгений Кузьменко незадолго до войны поехал в Ростов поступать в ремесленное училище, но, узнав, что идет набор в военное, прибавил себе три года и стал летчиком. Последнее, что было известно родственникам - в начале войны он служил в районе Клина. Еще в 80-е писали запросы, но ответа не было. И вот в декабре - известие: найдены останки героя. По номеру самолета в базе поисковики быстро нашли имя летчика и место службы. Оказывается, в августе истребительный авиаполк был переброшен из Клина под Великий Новгород. В нагрудном кармане был найден хорошо сохранившийся партбилет с фотографией. Все данные уже внесены на сайт "Память народа".

Поисковики продолжают работать на болоте Невий Мох. Убеждены: здесь еще предстоит сделать немало находок.

"Оно вытянуто с юга на север, и они по нему уходили после боевого задания в сторону аэродромов. И очень часто немецкие стервятники поджидали наших, когда уже израсходован боекомплект, когда уже израсходовано почти топливо, они поджидали над этим болотом и пытались добивать", - объясняет Титущенко.

А в дом Ирины и Ивана Жуковых теперь часто приходят незнакомые люди. Просят показать фотографии и благодарят за подвиг их родственника - Евгения Григорьевича Кузьменко. 

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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