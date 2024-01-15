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Три украинские ракеты сбиты над Курской областью

08:22
  • понедельник
  • 15 января 2024

Об этом рассказали в Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью три украинские ракеты "Точка-У". Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в Министерстве обороны России.

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В ведомстве рассказали, что ночью была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Информация о пострадавших или материальном ущербе не поступала.

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что украинские ракеты были ликвидированы над территорией Фатежского района. Политик поблагодарил за это наших защитников.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам украинских неонацистов. Были задействованы гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал". С их помощью российские военные поразили заводы, которые производили снаряды и беспилотники.

В районе Новомихайловки экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Высокоточные удары термобарических снарядов стирают в пыль укрепления врага.

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