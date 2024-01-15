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Подорвавший железную дорогу в Рязанской области планировал еще один теракт

08:37
  • понедельник
  • 15 января 2024

Это стало известно в ходе расследования подрыва

Житель Рязанской области Руслан Сидики, заключенный под стражу по подозрению в подрыве железной дороги и попытке атаковать военный аэродром Дягилево в Рязани по заданию киевского режима, готовился совершить еще один теракт. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Павел Выменец.

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Представитель Следкома уточнил, что Сидики готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт в районе Дашки города Рязань.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на территории Крыма российским спецслужбам удалось раскрыть крупную украинскую агентурную сеть, которая была сформирована киевским режимом для совершения терактов, диверсий и покушений на чиновников и военных.

В Мелитополе задержали 31-летнего гражданина Украины, который готовил теракт против полицейского. В Росгвардии рассказали, что мужчина действовал "из соображений неприязни к действующей российской власти и проведению специальной военной операции".

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