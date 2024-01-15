ФРГ начала готовиться к войне с Россией

В Берлине полагают, что она может начаться в 2025 году

Германия готовится к войне между Североатлантического альянса и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Министерства обороны, может начаться летом 2025 года. Об этом пишет Bild.

В пресловутом сценарии описаны пошаговые действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Как отмечает издание, "в "день Х", согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера".

При этом предполагается, что точкой столкновения окажется Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Великобританию от размещения на Украине своих военных. Политик выразил надежду на понимание Лондоном того факта, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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