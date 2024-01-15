Блогеры Чекалины погасили долг по налогам на полмиллиарда рублей

Об этом рассказали в СКР

Блогеры Валерия и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава СКР рассказал, что под давлением собранных следствием доказательств Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов. Поскольку они полностью возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей, их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов прекращено.

Бастрыкин подтвердил, что, несмотря на это, продолжается расследование легализации Чекалиными имущества, полученного преступным путем, сообщает РИА Новости.

Незадолго до Нового года адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы Лерчек, заявил, что дело в отношении его подопечной об уклонении от уплаты налогов прекращено. Однако источники утверждали, дело об отмывании денег, также возбужденное в отношении блогера и ее мужа, никто не закрывал.

В сентябре Федеральная налоговая служба обязала Валерию Чекалину выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов. Тогда адвокат пары уверял, что "Чекалины настроены конструктивно и все оплатят".

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