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Военный на Сахалине получил срок за отказ ехать в зону СВО

09:46
  • понедельник
  • 15 января 2024

Отягчающим обстоятельством стало то, что это произошло в период мобилизации

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа за отказ ехать в зону проведения спецоперации. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в пресс-службе суда.

В августе 2023 года подсудимый не подчинился приказу командования об убытии в район проведения специальной военной операции на Украине для участия в боевых действиях.

Военный тем самым поставил под сомнение принцип единоначалия, что негативно повлияло на дисциплину и порядок в воинском коллективе. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в период действия в стране мобилизации. 

Военный получил два года и девять месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая. При этом осужденный во время судебного заседания признал вину, заявив, что служит в войсках Украины, и потребовав судить его как военнопленного.

До этого ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб, которая пыталась склонить российских военных к переходу на сторону украинской армии. Женщина качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы России.

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