Военный на Сахалине получил срок за отказ ехать в зону СВО

Отягчающим обстоятельством стало то, что это произошло в период мобилизации
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа за отказ ехать в зону проведения спецоперации. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в пресс-службе суда.
В августе 2023 года подсудимый не подчинился приказу командования об убытии в район проведения специальной военной операции на Украине для участия в боевых действиях.
Военный тем самым поставил под сомнение принцип единоначалия, что негативно повлияло на дисциплину и порядок в воинском коллективе. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в период действия в стране мобилизации.
Военный получил два года и девять месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая. При этом осужденный во время судебного заседания признал вину, заявив, что служит в войсках Украины, и потребовав судить его как военнопленного.
До этого ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб, которая пыталась склонить российских военных к переходу на сторону украинской армии. Женщина качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"