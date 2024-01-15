В ВСУ подтвердили гибель самого опытного пилота Украины

Генерал мог погибнуть в результате ракетного удара по военному аэродрому

Воздушное командование "Запад" Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердило, что в ходе боевых действий погиб 65-летний генерал Станислав Павлович.

Павловича называют одним из самых опытных боевых пилотов Украины. В последние годы он управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24, сообщает "Лента.ру".

В ВСУ не уточнили, при каких обстоятельствах погиб генерал Павлович. По одной из версий, военный мог стать жертвой ракетного удара ВС России по военному аэродрому Украины.

Днем ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что оперативная ситуация для украинской армии на нескольких направлениях на востоке остается сложной. Он назвал в числе направлений, которые остаются для Вооруженных сил Украины, наиболее напряженными, артемовское, купянское и лиманское.

21 декабря глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что с начала контрнаступления 4 июня украинская армия ценой колоссальных потерь сумела лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении, не преодолев даже тактическую зону обороны российских войск. За полгода потери ВСУ на всех направлениях составили около 160 тысяч человек.

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