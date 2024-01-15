Собянин: Более 1,5 тыс. животных родилось в Московском зоопарке в 2023 году

Главным событием в зоопарке стало рождение маленькой панды Катюши

Более полутора тысячи животных родилось в Московском зоопарке в прошлом году, сообщил Сергей Собянин. Все они находятся под особым присмотром специалистов.

Главным событием в зоопарке стало рождение маленькой панды Катюши. Кроме того, в террариуме впервые вылупился детеныш редчайшей краснокнижной лучистой черепахи. Пополнение произошло и в семействе домашних яков Коры и Михаила - у них родился теленок.

О других новорожденных - в блоге на сайте мэра.

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